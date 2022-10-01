В Москве мужчина убил жену и написал об этом теще

Житель Москвы убил свою 28-летнюю жену и написал об этом теще в СМС, сообщает в субботу, 1 октября, Telegram-канал 112.

«Тревогу забила мать 28-летней Екатерины — рано утром зять написал ей СМС, что он только что убил ее дочь из ревности. Со слов супруга, Екатерина ему изменяла», — говорится в сообщении.

После этого тело предполагаемого убийцы обнаружили на асфальте у дома, где проживала женщина. Уточняется, что у супругов осталась шестилетняя дочь, которую перед убийством мужчина отвез к своей матери.

По данным ГСУ СК России по столице, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи обнаружили в квартире тело женщины со множественными колото-резаными ранениями в области туловища.

«Предварительно, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес ей ножевые ранения. После чего отправил сообщение близкому родственнику о случившемся и покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.

Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

Ранее пенсионер в подмосковном Можайске попытался убить жену, после чего ранил полицейского и поджег дом.