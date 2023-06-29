В Подмосковье в перестрелке убили полицейского

Один полицейский был убит в перестрелке с преступниками в подмосковном Орехове-Зуеве. Еще один сотрудник органов был тяжело ранен, сообщила «Мосленте» представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Ольга Врадий.

В ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них сделал несколько выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения на месте, второй сейчас находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных по статье 317 УК РФ. 26-летний подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия.

По данным «МК», в полицию за помощью обращался слесарь автомастерской, у которого шантажом пытались выбить 100 тысяч рублей якобы за плохой ремонт машины. Правоохранители устроили им засаду, при попытке задержания вымогателей произошла перестрелка.

Ранее полицейская погоня и жесткое задержание угонщика в Подмосковье попали на видео.