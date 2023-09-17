14:58, 17 сентября 2023
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В столице едва не погибла участница Московского марафона
РЕН ТВ: участница Московского марафона потеряла сознание у финиша.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Участница Московского марафона потеряла сознание прямо у финиша и едва не погибла, сообщает в воскресенье, 17 сентября, РЕН ТВ.
Врачам удалось вовремя спасти пострадавшую, которая принимала участие в забеге на 10 километров.
По данным источника, спортсменка была в состоянии клинической смерти. На месте специалистам удалось реанимировать девушку, после чего ее доставили в одну из столичных больниц.
Ранее молодожен едва не умер от алкоголя и таблеток для потенции в Подмосковье. Сообщалось, что 52-летний мужчина смешал алкоголь с таблетками для потенции и потерял сознание.