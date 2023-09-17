В столице едва не погибла участница Московского марафона

Участница Московского марафона потеряла сознание прямо у финиша и едва не погибла, сообщает в воскресенье, 17 сентября, РЕН ТВ.

Врачам удалось вовремя спасти пострадавшую, которая принимала участие в забеге на 10 километров.

По данным источника, спортсменка была в состоянии клинической смерти. На месте специалистам удалось реанимировать девушку, после чего ее доставили в одну из столичных больниц.

Ранее молодожен едва не умер от алкоголя и таблеток для потенции в Подмосковье. Сообщалось, что 52-летний мужчина смешал алкоголь с таблетками для потенции и потерял сознание.