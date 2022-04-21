Учительница и ее сожитель склоняли школьницу к интиму в Подмосковье

В подмосковной Балашихе учительница и ее сожитель склоняли школьницу к интиму. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

По данным канала, 10-летняя девочка в течение полугода посещала дополнительные занятия на дому у женщины-репетитора. В один из дней четвероклассница прибежала домой в слезах и рассказала родителям, что урок прошел не как обычно. По ее словам, во время занятия в комнату зашел сожитель преподавательницы, предложил им отвлечься от скучных дел и потащил в кровать. Школьница рассказала, что учительница не оказала никакого сопротивления происходящему, а когда мужчина уже расстегивал штаны, попросила свою ученицу сделать ей массаж груди. Девочку спас звонок ее матери, после которого ее отпустили домой.

Telegram-канал «Подмосковье сегодня» внес уточнения в историю: учительница и ее сожитель завязали школьнице глаза и откровенно ее домогались. Родители девочки заявили в полицию, пару задержали. При обыске в их доме были найдены наркотические средства.

Пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью комментариев по делам о посягательствах на половую неприкосновенность несовершеннолетних не дает и отсылает в Следственный комитет.

На момент выхода новости получить информацию от ГСУ СК России по Подмосковью «Мосленте» не удалось. В Telegram-канале и на сайте ведомства об этом пока не сообщается.

Ранее учительницу в московской школе обвинили в издевательствах над младшеклассником. Мать ученика обратилась в правоохранительные органы.