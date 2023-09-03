19:31, 03 сентября 2023
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Житель Подмосковья ударил незнакомую женщину кулаком в голову и попал на видео
Житель Подмосковья ударил вступившуюся за его жену женщину.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно Москва»
Житель Подмосковья ударил вступившуюся за его жену женщину после семейного конфликта. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Осторожно Москва».
По имеющейся информации, инцидент произошел в Балашихе в районе Новое Измайлово. Мужчина поссорился со своей супругой и напал на нее. Пострадавшую попыталась защитить прохожая, но получила удар кулаком в голову.
Пострадавшая рассказала, что после удара ее состояние начало ухудшатся, головные боли не проходили и ей пришлось поехать на МРТ-обследование.
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