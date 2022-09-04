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04 сентября, 09:47
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В сети удивились внешнему виду Пугачевой

В сети удивились внешнему виду Пугачевой
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пользователи сети удивились внешнему виду популярной российской певицы Аллы Пугачевой на церемонии прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, которая прошла в Москве 3 сентября. Обсуждение внешности артистки разгорелось под публикацией ее фото в Telegram-канале «Светские хроники».

На опубликованных кадрах звезда предстала без косметики с прямыми волосами, наполовину прикрытыми кепкой, а также полностью в черной одежде. Не все юзеры узнали Пугачеву в таком виде.

«Старость — это необратимый процесс, естественный», «А это она?», «Ну ей же не 18», «Ну что хотели то, старость. Как не шлифуй себя, а внутренности сдают. И походка, и стиль движения сдают ее», — прокомментировали подписчики канала.

Ранее в сети появилось видео с Пугачевой, приехавшей проститься с Горбачевым в Колонный зал Дома Союзов в Москве.

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