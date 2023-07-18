Уехавшая из России Земфира раскрыла подробности жизни в эмиграции

Подробности жизни в эмиграции раскрыла уехавшая из России певица Земфира (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она заявила, что за границей ее выступления пользуются большим спросом.

«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России», — рассказала артистка.

Земфира также поделилась своими творческими планами. Она сообщила, что собирается написать музыку к балету и выпустить новый альбом. На данный момент уже готовы четыре песни, уточнила певица.

Ранее стало известно, что актриса Рената Литвинова и Земфира прибыли в Израиль в рамках концертного тура исполнительницы. Выступление посетила певица Алла Пугачева, также покинувшая Россию.