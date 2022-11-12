Уехавшие из России звезды шоу-бизнеса поделились совместным фото

Совместным фото поделились уехавшие из России звезды шоу-бизнеса. На своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) певец Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал фото с певицей Аллой Пугачевой, комиком Михаилом Шацем (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), участниками группы Little Big, комиком Семеном Слепаковым и актером Максимом Виторганом.

«Приехал в Телявивщину вклеить канадскую визу перед туром. Шел повидаться с Little Big и попал за такой вот стол. Была гитара с собой, в чехле не залежалась», — подписал он снимок, на котором звезды позируют, сидя и стоя у стола с бокалами.

Исполнитель поделился и словами Пугачевой, которая отметила, что за свою жизнь смогла познакомиться и с такими именитыми певцами, как Булат Окуджава с Владимиром Высоцким, и с Алексеевым. Солистка Little Big Софья Таюрская, в свою очередь, удивила Noize MC тем, что за него полностью исполнила популярную когда-то песню Алексеева «Ты не считаешь». Артист признался, что сам уже не помнит текст песни целиком.

«Если ваша вечеринка не похожа на эту, то это нормально — таких вечеринок не бывает», — добавил он.

Ранее режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский отреагировал на отъезд певицы Аллы Пугачевой из России. Он заявил, что понимает поступок исполнительницы.