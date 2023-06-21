В Подмосковье угонщика дорогой иномарки под заказ нашли по слюне

Угонщик дорогой иномарки в Жуковском оставил свою слюну на бутылке, найденной в салоне авто, и был пойман полицией по биологическим следам, сообщает «МВД Медиа». Вором оказался 32-летний ранее судимый житель Подмосковья.

Стало известно, что задержанный выполнял заказ анонимного пользователя сети на кражу машины стоимостью более пяти миллионов рублей за вознаграждение в 200 тысяч рублей.

Во время перегона машины вор попал в поле зрения полиции в Тверской области. После непродолжительной погони он бросил авто и скрылся. В машине правоохранители нашли бутылку со следами слюны вора. Далее подозреваемого задержали уже в подмосковном Клину. Мужчина арестован, а украденный автомобиль возвращен владельцу.

Ранее полицейская погоня и жесткое задержание угонщика в Подмосковье попали на видео.