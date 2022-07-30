Москвичи назвали однополые браки главной угрозой демографии

Главные угрозы демографии в России жители столицы назвали в ходе проведенного группой «Мосопрос» исследования. Результаты опроса попали в распоряжение «Мосленты».

По мнению большинства респондентов (65 процентов), снижение численности населения происходит, в первую очередь, из-за однополых браков. Почти в два раза меньше москвичей — 35 процентов опрошенных — считают главной угрозой демографии аборты. В исследовании приняли участие 7668 человек. Сбор информации проходил в разных районах столицы.

«Изучая взгляды населения отдельных округов столицы, можно заметить, что результаты по всему городу достаточно однородны: повсюду от 32 до 39 процентов жителей видят источник проблемы в абортах, а 61-68 процентов указывают на однополые браки», — рассказали представители «Мосопроса».

По данным исследования, в числе назвавших аборты основным источником проблемы с демографией больше мужчин, чем женщин. За второй вариант, наоборот, голоса отдали преимущественно представительницы прекрасного пола.

При этом женщины проявили в полтора раза большую заинтересованность в опросе, чем мужчины: они отдали более 4,5 тысячи голосов, в то время как мужчины — менее трех тысяч, уточнили в «Мосопросе».

Ранее проведенный опрос показал любимые способы снятия стресса россиян. В исследовании приняло участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.