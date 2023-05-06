Москвичей пригласили провести уик-энд на фестивале «Дикая мята»

Москвичей пригласили провести летний уик-энд на музыкальном фестивале «Дикая мята» под Тулой. Ежегодное мероприятие пройдет в поселке Бунырево с 16 по 18 июня, рассказали «Мосленте» организаторы.

Гостей фестиваля ждут выступления около 100 артистов, в том числе Леонида Агутина, Найка Борзова, Антохи МС, групп The Hatters, Lumen, «Слот», Jane Air, Stigmata, Alai Oli, «Аффинаж» и многих других представителей самых разных музыкальных направлений — рока, инди, альтернативы, фолка.

Разместиться публике предлагается в глэмпинге. Любой желающий может заранее забронировать для себя небольшой домик с удобствами. На стенах этих домиков будут размещены портреты повлиявших на развитие мировой музыкальной индустрии артистов — Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Егора Летова, Децла и других. Эти работы представят художники из разных городов России.

«Это большой и важный проект для нашего фестивального пространства. Мы благодарны ярким и талантливым художникам, которые откликнулись на наш призыв создать арт-пространство под открытым небом», — отметил продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин.

Добраться до фестиваля из Москвы можно будет на личном авто, автобусе или электричке. От железнодорожной станции «Тарусская» до места проведения «Дикой мяты» будут курсировать маршрутки, стоимость проезда на которых составит 350 рублей.

Ранее создатель «Дикой мяты» поделился воспоминаниями об артистах-школьниках.