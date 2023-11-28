Житель Подмосковья откусил ухо приятелю

Сотни тысяч рублей компенсации за откушенное в драке ухо потребовал у приятеля житель поселка Запрудня Московской области, сообщает «Подмосковье сегодня».

По сведениям издания, конфликт между мужчинами произошел в бане во время застолья с употреблением алкоголя. В драке один из них откусил другому часть уха. Теперь пострадавший требует у оппонента компенсацию в 350 тысяч рублей.

Ранее драка пассажиров в вагоне поезда московского метро попала на видео.