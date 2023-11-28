17:19, 28 ноября 2023
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Житель Подмосковья откусил ухо приятелю
Мужчина из Запрудни потребовал сотни тысяч рублей за откушенное приятелем ухо.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Сотни тысяч рублей компенсации за откушенное в драке ухо потребовал у приятеля житель поселка Запрудня Московской области, сообщает «Подмосковье сегодня».
По сведениям издания, конфликт между мужчинами произошел в бане во время застолья с употреблением алкоголя. В драке один из них откусил другому часть уха. Теперь пострадавший требует у оппонента компенсацию в 350 тысяч рублей.
Ранее драка пассажиров в вагоне поезда московского метро попала на видео.