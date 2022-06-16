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Солист «Руки Вверх!» сообщил о планах после ухода со сцены

Солист «Руки Вверх!» сообщил о планах после ухода со сцены
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

О планах после своего ухода со сцены сообщил в беседе с «Мослентой» музыкант, солист популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

«Когда-нибудь я уже не смогу скакать по сцене и петь. Но у меня есть семья, команда, свои планы и цели, а для содержания всего этого нужно иметь постоянный доход. Я решил заранее подумать о том, чем, помимо музыки, смогу обеспечивать себя. Решил, что лучше всего я умею развлекать людей, дарить им позитивные эмоции. Гастро-бизнес в этом плане отлично мне подошел», — заявил Жуков.

Лидер «Руки Вверх!» заметил, что в последние два года из-за пандемии коронавируса с выступлениями было туго, зато его барная сеть за этот период серьезно выросла. «Одних только «Руки Вверх! Баров» по стране более 25. Из них уже семь — в столичном регионе», — рассказал он.

«Когда я был совсем молодым, мне казалось, что моя музыкальная история продлится недолго. Есть много интервью, где я даю прогнозы и говорю, что еще лет пять — и точно завяжу с выступлениями. Но сейчас я скажу так: мне хочется как можно дольше быть на сцене, и я не хочу загадывать, когда это закончится. Надеюсь, не скоро», — поделился Жуков.

Ранее музыкант сравнил Москву с другими мировыми столицами. Лидер «Руки Вверх!» выделил работу ресторанного бизнеса, отметив, что Москва уже достигла уровня Европы и даже перегнала в этом деле Америку.

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