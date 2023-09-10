Врач высказалась об уходе за кожей осенью

Об уходе за кожей осенью высказалась врач-дерматовенеролог Видновской больницы Оксана Шиляева. Она заявила о важности определения типа кожи для здоровья.

«Смена температурного режима в сочетании с сыростью и холодным ветром усиливает необходимость правильно ухаживать за кожей, ежедневно ее очищать и питать. Однако разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Поэтому иногда у нас появляется шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость», — объяснила Шиляева.

Дерматовенеролог уточнила, что преобладающий тип кожи у россиян — смешанный. Помимо него существует еще три типа: нормальный, сухой и жирный. Но самостоятельно определить свой тип невозможно, нужно обязательно обратиться к специалистам, подчеркнула врач. Дерматолог или косметолог также поможет грамотно подобрать уход.

«Если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата — она будет еще активнее вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний», — объяснила специалист.

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