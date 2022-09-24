Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей осенью

Рекомендации по уходу за кожей лица и рук осенью дала в беседе с «Газетой.ru» врач-дерматолог Зоя Константинова. По ее словам, если в течение года человек использовал кремы с SPF-защитой, правильно очищал и увлажнял кожу, специального и тем более дорогостоящего ухода при смене сезона не потребуется.

«При отсутствии загара можно в осеннее время сделать несколько поверхностных пилингов или обратиться к косметологу за более активными процедурами», — посоветовала Константинова.

Тоники и лосьоны на спиртовой основе, которые можно использовать в жаркое время года, осенью лучше убрать подальше. «Даже жирную кожу лучше тонизировать неспиртовыми средствами, не разрушая ее гидролипидный баланс», — объяснила специалист.

Тем, чья кожа становится более сухой из-за перепадов температур в помещении и на улице, Константинова порекомендовала заменить увлажняющий крем на питательную сыворотку, способную наполнить кожу влагой.

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