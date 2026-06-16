Украинская певица избавилась от подмосковного особняка

Украинская певица Светлана Лобода избавилась от последней недвижимости в России — она продала свой особняк в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Недвижимость площадью 1200 квадратных метров была выставлена на продажу с 2023 года. До этого жилье было доступно для аренды — роскошный дом в Княжьем Озере сдавался за 1,3 миллиона рулей в месяц.

В мае этого года усадьбу купил один из крупных российских предпринимателей. За 850 миллионов рублей он обзавелся трехэтажным жильем с мебелью, полной отделкой, четырьмя спальнями и двумя столовыми. Также на территории дома есть бассейн, джакузи, бар, бильярд, сад с гаражом, гостевой коттедж и некоторые хозяйственные постройки.

Изначальная цена особняка составляла 650 миллионов рублей. Сама Лобода при этом переехала в Ригу.

Ранее в Москве выставили на продажу самую дорогую в России жилую усадьбу. Ее намерены продать за 684,9 миллиона рублей.