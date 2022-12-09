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18:18, 09 декабря 2022
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Россиянки заявили о желании получить на Новый год украшения и iPhone

Россиянки заявили о желании получить на Новый год украшения и iPhone
Фото: Peter Nicholls / Reuters

О желании получить на Новый год ювелирные украшения и новую модель iPhone заявили большинство участниц совместного опроса ювелирного бренда Sokolov и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» — 72 и 64 процента соответственно. Результаты исследования публикует «Лента.ру».

При этом в списке желаний мужчин новый телефон и персональные гаджеты (35 процентов), игровая приставка или игры к ней (25 процентов), или одежда (21 процент респондентов).

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего планируют дарить на Новый год конфеты и алкоголь, косметику и парфюмерию, детские игрушки, одежду и аксессуары.

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