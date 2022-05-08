Спасатель перечислил порядок действий при укусе гадюки

Спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» перечислил порядок действий при укусе гадюки. Он отметил, что яд этой змеи в основном опасен для аллергиков и детей.

Ковалев призвал не отсасывать яд при оказании первой помощи, а также не разрезать место укуса, не прижигать его и не посыпать кристаллами марганцовки. «Максимум, что нужно сделать: промыть место укуса с мылом, чтобы убрать остатки яда, которые могут быть вокруг, обеспечить пострадавшему максимальный покой и неподвижность укушенной конечности», — подчеркнул спасатель. После этого необходимо экстренно обратиться к врачу, который введет противоядие.

«Обычно у пострадавших не возникает вопроса, обращаться ли после укуса за медицинской помощью, так как укус сильно болит, а через несколько часов место укуса, а часто и вся конечность, сильно отекает и синеет», — рассказал эксперт. При этом змея не всегда впрыскивает яд. Ковалев отметил, что у гадюк распространены так называемые «сухие» укусы, когда пресмыкающееся не выпускает отравляющее вещество.

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