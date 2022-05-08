Люди
Сегодня в 18:19
1 мин.

Спасатель перечислил порядок действий при укусе гадюки

Спасатель перечислил порядок действий при укусе гадюки
Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» перечислил порядок действий при укусе гадюки. Он отметил, что яд этой змеи в основном опасен для аллергиков и детей.

Ковалев призвал не отсасывать яд при оказании первой помощи, а также не разрезать место укуса, не прижигать его и не посыпать кристаллами марганцовки. «Максимум, что нужно сделать: промыть место укуса с мылом, чтобы убрать остатки яда, которые могут быть вокруг, обеспечить пострадавшему максимальный покой и неподвижность укушенной конечности», — подчеркнул спасатель. После этого необходимо экстренно обратиться к врачу, который введет противоядие.

«Обычно у пострадавших не возникает вопроса, обращаться ли после укуса за медицинской помощью, так как укус сильно болит, а через несколько часов место укуса, а часто и вся конечность, сильно отекает и синеет», — рассказал эксперт. При этом змея не всегда впрыскивает яд. Ковалев отметил, что у гадюк распространены так называемые «сухие» укусы, когда пресмыкающееся не выпускает отравляющее вещество.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.