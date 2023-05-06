Врач привел порядок действий при укусе клеща

Порядок действий при укусе клеща привел в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов. Он раскрыл схему самостоятельно удаления животного.

«Укус клеща может принести организму кучу проблем. Вплоть до летального исхода. Клещевых инфекций десятки. Кроме известных энцефалита и боррелиоза, есть еще бабезиоз, риккетсиоз и куча других "….озов". Знать все необязательно. Но если любую из них пропустить — мало не покажется», — предупредил специалист.

Все эти «болячки» живут в слюне клеща — не каждого, но по его внешнему виду этого не понять, надо обращаться к врачу и сдавать анализы, подчеркнул Абакумов. Он посоветовал не дожидаться сигналов организма о том, что что-либо не в порядке, а идти к специалисту немедленно.

«Что делать, если вы нашли на себе присосавшегося клеща? Важно сразу же его удалить. Это можно сделать как в травмпункте, так и самостоятельно», — отметил врач и привел схему необходимых действий.

Первым делом, по его словам, надо надеть перчатки, затем тонким пинцетом или ниткой мягко потянуть клеща наверх.

«Нужно делать это максимально близко к коже, чтобы не давить на брюшко и не впрыснуть в рану возбудители. Давить нельзя! Микроорганизмы в нем могут попасть в повреждения. Если оторвали клещу голову, протрите спиртом, а потом вытащите иглой от шприца», — объяснил Абакумов.

После этого нужно промыть место укуса антисептиком, положить клеща в пакет и отвезти в лабораторию на исследование. Если нет возможности отвезти сразу, нужно положить клеща в банку и поставить в холодильник. После этого необходимо доехать до лаборатории в течение двух дней.

Чтобы свести к минимуму риск заражения энцефалитом, врач посоветовал сделать прививку и, по возможности, реже гулять в лесу в период активности клещей. Тем, кто не представляет свою жизнь без посещения таких мест в теплое время, нужно сделать прививку за месяц до начала сезона. После каждой прогулки в местах обитания клещей нужно принимать душ, внимательно осматривать свое тело и одежду, обрабатывать одежду в сушильной машине при высокой температуре. Выбирать одежду для таких прогулок лучше светлых тонов.

Ранее Абакумов перечислил основные причины выпадения волос.