Люди
16:18, 26 декабря 2022
1 мин.

Известную певицу уличили в подражании Ольге Бузовой

Известную певицу уличили в подражании Ольге Бузовой
Фото:@klavacoca

В подражании телеведущей Ольге Бузовой уличили известную певицу Клаву Коку (Клавдию Высокову) пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На одном из концертов артистка выступила в белом платье со страусиными перьями. Свой образ она дополнила прозрачными туфлями и белым чокером с кольцом. Волосы Кока оставила распущенными, в макияже сделала акцент на глаза: нарисовала стрелки и приклеила стразы.

«Уровень Бузовой», «У Бузовой был похожий образ белого лебедя», «Зачем вы копируете Олю?», «Вторая Бузова», — отреагировали подписчики.

Ранее Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди. Она показала себя фолловерам в белом платье с черными и страусиными перьями. Волосы забрала в хвост на боку, а образ дополнила сережками в виде белых цветов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.