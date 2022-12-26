Известную певицу уличили в подражании Ольге Бузовой
В подражании телеведущей Ольге Бузовой уличили известную певицу Клаву Коку (Клавдию Высокову) пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
На одном из концертов артистка выступила в белом платье со страусиными перьями. Свой образ она дополнила прозрачными туфлями и белым чокером с кольцом. Волосы Кока оставила распущенными, в макияже сделала акцент на глаза: нарисовала стрелки и приклеила стразы.
«Уровень Бузовой», «У Бузовой был похожий образ белого лебедя», «Зачем вы копируете Олю?», «Вторая Бузова», — отреагировали подписчики.
Ранее Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди. Она показала себя фолловерам в белом платье с черными и страусиными перьями. Волосы забрала в хвост на боку, а образ дополнила сережками в виде белых цветов.