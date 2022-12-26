Известную певицу уличили в подражании Ольге Бузовой

В подражании телеведущей Ольге Бузовой уличили известную певицу Клаву Коку (Клавдию Высокову) пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На одном из концертов артистка выступила в белом платье со страусиными перьями. Свой образ она дополнила прозрачными туфлями и белым чокером с кольцом. Волосы Кока оставила распущенными, в макияже сделала акцент на глаза: нарисовала стрелки и приклеила стразы.