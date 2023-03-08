Умер художник Борис Жутовский

Художник-авангардист Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил политолог Аркадий Дубнов на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

О причинах смерти художника не сообщается.

Борис Жутовский известен как один из участников знаменитой выставки «30 лет МОСХ», которая проходила в 1962 году в Манеже. На ней лидер СССР Никита Хрущев раскритиковал творчество художников и потребовал сослать их на лесозаготовки. По словам Жутовского, через несколько лет Хрущев лично извинился перед художником.