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21:32, 08 марта 2023
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Умер художник Борис Жутовский

Умер художник Борис Жутовский
Фото: Георгий Елин / Wikipedia

Художник-авангардист Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил политолог Аркадий Дубнов на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

О причинах смерти художника не сообщается.

Борис Жутовский известен как один из участников знаменитой выставки «30 лет МОСХ», которая проходила в 1962 году в Манеже. На ней лидер СССР Никита Хрущев раскритиковал творчество художников и потребовал сослать их на лесозаготовки. По словам Жутовского, через несколько лет Хрущев лично извинился перед художником.

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