Люди
13:52, 15 января 2023
1 мин.

Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Умер актер Вахтанг Кикабидзе
Фото: Екатерина Чеснокова

Актер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское телевидение «Мтавари Архи».

Кикабидзе известен зрителям по ролям в советских фильмах «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить…», «Не горюй!» и других. Кикабидзе — заслуженный и народный артист Грузинской ССР, а также обладатель Государственной премии СССР.

В октябре 2021 года умерла жена Кикабидзе Ирина Кебадзе, прима-балерина Тбилисского академического оперного театра и заслуженная артистка Грузии. Вместе супруги провели более 50 лет.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.