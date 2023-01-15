Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Актер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское телевидение «Мтавари Архи».

Кикабидзе известен зрителям по ролям в советских фильмах «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить…», «Не горюй!» и других. Кикабидзе — заслуженный и народный артист Грузинской ССР, а также обладатель Государственной премии СССР.

В октябре 2021 года умерла жена Кикабидзе Ирина Кебадзе, прима-балерина Тбилисского академического оперного театра и заслуженная артистка Грузии. Вместе супруги провели более 50 лет.