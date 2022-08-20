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Умер подаривший голос Филе из знаменитой детской программы актер

Умер подаривший голос Филе из знаменитой детской программы актер
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В возрасте 64 лет умер артист Сергей Григорьев, подаривший голос щенку Филе из знаменитой детской программы «Спокойной ночи, малыши!» Об этом в субботу, 20 августа, сообщает «Москва 24».

Известный кукловод умер в Израиле. Причины его смерти не уточняются.

Известно, что в программе «Спокойной ночи, малыши!» Григорьев играл 27 лет — с 1987 года. В 2003 года артист исполнял роль кота Коксика в популярной детской программе «Шишкин лес».

Ранее стало известно о смерти знаменитого народного артиста России Виктора Зозулина. Он умер на 78-м году жизни.

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