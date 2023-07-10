Москвич умер после потасовки с другом Евгения Понасенкова

После потасовки с другом историка Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в Москве умер 55-летний Олег Дибров. О его смерти сообщил Telegram-канал «112».

Дибров не приходил в сознание после того, как юрист Рамис Зарипов толкнул его и тот при падении ударился головой. Мужчина скончался спустя месяц, проведенный в коме. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

По данным СМИ, в июне текущего года Зарипов поссорился с Дибровым на улице. В ходе перепалки юрист оттолкнул оппонента, тот упал и сильно ударился головой. В момент конфликта Понасенков находился рядом с Зариповым, но в драке не участвовал. Он заявил, что Дибров был пьян, увязался за ним и его другом с оскорблениями.