Умер актер из фильма «Сибирский цирюльник»

В возрасте 76 лет умер советский и российский режиссер кино и дубляжа, актер и сценарист Вячеслав Максаков, сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной смерти Максакова стал сердечный приступ. Перед этим он перенес бронхит.

Максаков играл в фильмах режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник». Озвучивал для российского зрителя знаменитые фильмы «Догма», «Карты, деньги, два ствола», «Евротур», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гран Торино» и другие картины.

Ранее знаменитый синхронный переводчик фильмов Леонид Володарский умер в 73 года.