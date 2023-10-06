16:44, 06 октября 2023
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Умер актер из фильма «Сибирский цирюльник»
Актер из фильма «Сибирский цирюльник» Максаков умер в 76 лет.
Кадр: фильм «Огоньки»
В возрасте 76 лет умер советский и российский режиссер кино и дубляжа, актер и сценарист Вячеслав Максаков, сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной смерти Максакова стал сердечный приступ. Перед этим он перенес бронхит.
Максаков играл в фильмах режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник». Озвучивал для российского зрителя знаменитые фильмы «Догма», «Карты, деньги, два ствола», «Евротур», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гран Торино» и другие картины.
Ранее знаменитый синхронный переводчик фильмов Леонид Володарский умер в 73 года.