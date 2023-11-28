Уральские юристы украли миллионы умершей жительницы Подмосковья

Со счета умершей жительницы Зеленограда украли два миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа». Подозреваемые задержаны.

По данным полиции, в 2020 году двое сотрудников юридических фирм из Свердловской области задним числом оформили фиктивные договоры о якобы предоставленных женщине еще при жизни юридических услугах. Затем они через суд взыскали «задолженность» в два миллиона рублей.

Подозреваемые в мошенничестве задержаны в Екатеринбурге. Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и залога.

Ранее мошенники обманули 93-летнюю москвичку более чем на десять миллионов рублей.