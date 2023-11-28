21:22, 28 ноября 2023
1 мин.
Уральские юристы украли миллионы умершей жительницы Подмосковья
Со счета умершей жительницы Зеленограда украли два миллиона рублей.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Со счета умершей жительницы Зеленограда украли два миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа». Подозреваемые задержаны.
По данным полиции, в 2020 году двое сотрудников юридических фирм из Свердловской области задним числом оформили фиктивные договоры о якобы предоставленных женщине еще при жизни юридических услугах. Затем они через суд взыскали «задолженность» в два миллиона рублей.
Подозреваемые в мошенничестве задержаны в Екатеринбурге. Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и залога.
Ранее мошенники обманули 93-летнюю москвичку более чем на десять миллионов рублей.