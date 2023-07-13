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09:25, 13 июля 2023
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Стало известно местонахождение Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант опубликовал новое видео с отдыха в Исландии.

Стало известно местонахождение Ивана Урганта
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новое видео с отдыха в столице Исландии Рейкьявике опубликовал на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) телеведущий Иван Ургант. На кадрах он едет верхом на лошади, снимая себя на селфи-камеру. На его фоне горы.

«Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч», — поет Ургант на манер кинохита от музыканта Михаила Боярского из фильма «Три мушкетера».

Подписчики шоумена в комментариях принялись просить его вернуться на российское телевидение.

«Верните Ваню Урганта на "Первый"», «Ваня, вернись к нам. Так надоели эти бабушки с гармошками», «Искренне скучаю по вам», «Очень скучаем, телевизор перестали вообще включать», — прокомментировали юзеры.

Ранее Ургант побывал в Псковской области в Пушкинских горах, о чем рассказал подписчикам в соцсетях.