Стало известно местонахождение Ивана Урганта

Новое видео с отдыха в столице Исландии Рейкьявике опубликовал на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) телеведущий Иван Ургант. На кадрах он едет верхом на лошади, снимая себя на селфи-камеру. На его фоне горы.

«Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч», — поет Ургант на манер кинохита от музыканта Михаила Боярского из фильма «Три мушкетера».