Стало известно местонахождение Ивана Урганта
Телеведущий Иван Ургант опубликовал новое видео с отдыха в Исландии.
Новое видео с отдыха в столице Исландии Рейкьявике опубликовал на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) телеведущий Иван Ургант. На кадрах он едет верхом на лошади, снимая себя на селфи-камеру. На его фоне горы.
«Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч», — поет Ургант на манер кинохита от музыканта Михаила Боярского из фильма «Три мушкетера».
Подписчики шоумена в комментариях принялись просить его вернуться на российское телевидение.
«Верните Ваню Урганта на "Первый"», «Ваня, вернись к нам. Так надоели эти бабушки с гармошками», «Искренне скучаю по вам», «Очень скучаем, телевизор перестали вообще включать», — прокомментировали юзеры.
Ранее Ургант побывал в Псковской области в Пушкинских горах, о чем рассказал подписчикам в соцсетях.