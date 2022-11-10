Приехавший из Киргизии строитель рассказал об «уроках» Москвы

Об «уроках» Москвы рассказал изданию «Москвич Mag» приехавший жить в столицу строитель из Киргизии Адилет Чакибашов. По его словам, жизнь в российской столице научила его самостоятельности и изворотливости.

«Здесь я стал разговорчивый, потому что нужно со всеми договариваться, нельзя ругаться. А то киргизы вспыльчивый народ, постоянно ссорятся, а в России нужно быть осторожным», — сказал он.

Он отметил, что в России все еще с подозрением относятся к приезжим. Это становится большой проблемой, когда необходимо снять жилье, так как арендодатели чаще всего ищут арендаторов славянской внешности. По словам Чакибашова, это его удивляет, однако его знакомые сталкивались в Москве с ситуациями и похуже.

Ранее певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик сравнил коренных москвичей с приезжими. По его мнению, о жителях столицы в целом часто судят именно по переехавшим в город мигрантам, что в корне неверно.