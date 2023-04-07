Уролог объяснил пользу регулярных занятий сексом

Пользу регулярных занятий сексом объяснил в беседе с «Лентой.ру» уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он особенно порекомендовал регулярную половую жизнь людям старше 50 лет.

Специалист подчеркнул, что воздержание двояко сказывается на здоровье человека. По его словам, при длительном отсутствии секса мужские половые железы начинают работать с неполной отдачей.

Потенциал восстанавливается только тогда, когда мужчина начинает вновь вести активную половую жизнь. Однако, добавил Лубенников, чем старше человек, тем сложнее ему вернуться к нормальному ритму. Именно поэтому долгое воздержание после 50 лет считается нежелательным.

Психолог Анастасия Корнеева в беседе с изданием отметила, что регулярные половые контакты способствуют хорошему настроению, предотвращают развитие депрессии и укрепляют романтические отношения. Нерегулярные занятия сексом, по ее словам, способны разрушить даже самые крепкие отношения.

Ранее психиатр-сексолог Ирина Айриянц назвала оптимальное для здоровья количество секса.