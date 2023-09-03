19:02, 03 сентября 2023
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Уролог назвал запрещенные при частом мочеиспускании продукты
Уролог Гадзиян призвал отказаться от яблок при частом мочеиспускании.
Фото: Brienne Hong / Unsplash
Запрещенные при частом мочеиспускании продукты в своем Telegram-канале назвал хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
При гиперактивности мочевого пузыря врач призвал отказаться от употребления яблок, клюквы, имбиря, хурмы и мяты, сахорозаменителей и цитрусовых, так как эти продукты раздражают мочевой пузырь.
Кроме того, мочегонным действием обладают чай, кофе, газированные напитки и молочные продукты, уточнил специалист. Алкогольные напитки, помимо прочего, раздражают слизистую мочевого пузыря.
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