Уролог назвал запрещенные при частом мочеиспускании продукты

Запрещенные при частом мочеиспускании продукты в своем Telegram-канале назвал хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

При гиперактивности мочевого пузыря врач призвал отказаться от употребления яблок, клюквы, имбиря, хурмы и мяты, сахорозаменителей и цитрусовых, так как эти продукты раздражают мочевой пузырь.

Кроме того, мочегонным действием обладают чай, кофе, газированные напитки и молочные продукты, уточнил специалист. Алкогольные напитки, помимо прочего, раздражают слизистую мочевого пузыря.

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