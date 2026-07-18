Уролог призвал не списывать боль после тренировки на спорт

Особую опасность представляет внезапная сильная боль в мошонке. При перекруте яичка счет идет на часы, и ожидание играет против ребенка.

Запрещать спорт не нужно, но важно научить детей говорить о боли. «Самая правильная реакция родителей — не ругать и не обесценивать жалобы. Лучше один раз сходить к врачу и услышать, что все в порядке, чем пропустить проблему», — говорит Никитский.

Главное правило для родителей спортсменов: боль — это не всегда просто часть тренировки. Иногда это сигнал, который нельзя игнорировать, подытожил он.

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