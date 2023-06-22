Прокатившаяся на сигвее москвичка уронила ребенка на асфальт и попала на видео

В комментариях некоторые пользователи сети принялись защищать молодую мать, отмечая, что в детстве родители роняли практически всех. Но остальные юзеры поведение москвички на сигвее осудили.

«Ой, собрались тут идеальные родители, которые ни разу не роняли или глядели за ребенком, чтобы он случайно не упал», «Сама без мозгов, так еще и ребенка без них оставит», «Ну прям мать года, ага. Ни у кого никогда дети не падали, можно подумать», «Мне плохо. Надеюсь, там без последствий для ребенка», — прокомментировали подписчики канала.

Ранее было опубликовано видео падения пьяного мужчины на коляску с ребенком в Москве.