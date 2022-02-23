Сегодня в 21:20
1 мин.

Москвичи вспомнили о соседстве с актером из фильма «Усатый нянь»

Люди /
Москвичи вспомнили о соседстве с актером из фильма «Усатый нянь»
Фото: РИА Новости

Россиянка поделилась снимком улицы Бориса Галушкина 30-летней давности в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». Фотография вызвала у пользователей сети самые разные ассоциации. Один из юзеров вспомнил о соседстве с актером Сергеем Прохановым, исполнителем главной роли в фильме «Усатый нянь», проживавшем в этом районе.

Фолловер интернет-сообщества рассказал, что неподалеку от улицы Галушкина есть дом «на курьих ножках», где некогда обитал Проханов. Сам он проживал неподалеку и хорошо знал актера, общался с ним. «Он входил в нашу крепкую, дружную компанию собачников, гуляющих вечерами», — объяснил мужчина.

Другая участница дискуссии отметила, что сцену из знаменитой советской картины снимали рядом со школой № 293, где она училась. «А раньше, в 80-х, когда женился на родственнице маршала, "Усатый нянь" жил в Хлебном переулке. И его дочка училась в нашей 91-й школе», — поделилась еще одна подписчица группы.

Ранее россияне вспомнили первого в СССР мужчину-воспитателя детского сада.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.