Москвичи вспомнили о соседстве с актером из фильма «Усатый нянь»

Россиянка поделилась снимком улицы Бориса Галушкина 30-летней давности в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». Фотография вызвала у пользователей сети самые разные ассоциации. Один из юзеров вспомнил о соседстве с актером Сергеем Прохановым, исполнителем главной роли в фильме «Усатый нянь», проживавшем в этом районе.

Фолловер интернет-сообщества рассказал, что неподалеку от улицы Галушкина есть дом «на курьих ножках», где некогда обитал Проханов. Сам он проживал неподалеку и хорошо знал актера, общался с ним. «Он входил в нашу крепкую, дружную компанию собачников, гуляющих вечерами», — объяснил мужчина.

Другая участница дискуссии отметила, что сцену из знаменитой советской картины снимали рядом со школой № 293, где она училась. «А раньше, в 80-х, когда женился на родственнице маршала, "Усатый нянь" жил в Хлебном переулке. И его дочка училась в нашей 91-й школе», — поделилась еще одна подписчица группы.

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