Жители Подмосковья сняли на видео усеянную грибами поляну

Россияне сняли на видео поляну с множеством строчков и саркосцифов (этот вид грибов характеризуется чашеобразным аскокарпом, как правило, красного цвета).

Первые грибы уже нашли и жители подмосковных Мытищ. Местная жительница рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что в этом году первые строчки появились на месяц раньше, чем в прошлом. Кроме того, в лесах под Бронницами и Балашихой на деревьях появились съедобные сморчковые дрожалки — очень редкий деликатес.

Миколог Михаил Вишневский пояснил изданию, что в этом году грибной сезон действительно стартовал на месяц раньше обычного. Он уточнил, что в лесах области уже можно найти вешенки и сморчковую шапочку, особенно много их по берегам ручьев и рек.

Со строчками эксперт рекомендует быть осторожнее. Строчок гигантский — съедобный гриб, но строчок обыкновенный требует предварительного отваривания, причем воду после этого необходимо обязательно слить.

Ранее в октябре 2022 года после сильного дождя в некоторых районах в центре Москвы заметили гигантские грибы. Некоторые из них достигали размера человеческой ступни.