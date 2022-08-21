Люди
Сегодня в 10:41
1 мин.

Любовь Успенская оголила грудь и восхитила сеть

Любовь Успенская оголила грудь и восхитила сеть
Фото: @uspenskayalubov_official

Советская и российская певица Любовь Успенская поделилась с подписчиками в соцсетях снимками с отдыха в Рязанской области. На одном из фото, опубликованных в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), артистка позирует со спущенным на плечи платьем, оголяя часть груди.

«Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной родины», — поделилась 68-летняя звезда, отметив, что, пока «злые языки» говорят, что звезда уехала в США, сама она отдыхает в пригороде Рязани.

Снимки артистки оценили ее подписчики. «Люба, как всегда, красивая», «Роскошная», «Как стильно», «Любовь Залмановна, вы сногсшибательна!», «Королева», — прокомментировали они.

Ранее российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Ирина Пегова опубликовала в сети фотографию без верхней части купальника.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.