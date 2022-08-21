Любовь Успенская оголила грудь и восхитила сеть

Советская и российская певица Любовь Успенская поделилась с подписчиками в соцсетях снимками с отдыха в Рязанской области. На одном из фото, опубликованных в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), артистка позирует со спущенным на плечи платьем, оголяя часть груди.

«Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной родины», — поделилась 68-летняя звезда, отметив, что, пока «злые языки» говорят, что звезда уехала в США, сама она отдыхает в пригороде Рязани.

Снимки артистки оценили ее подписчики. «Люба, как всегда, красивая», «Роскошная», «Как стильно», «Любовь Залмановна, вы сногсшибательна!», «Королева», — прокомментировали они.

Ранее российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Ирина Пегова опубликовала в сети фотографию без верхней части купальника.