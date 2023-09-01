Мужчина устроил стрельбу в подмосковном дворе и попал на видео
Один человек пострадал в результате стрельбы в подмосковном дворе.
Мужчина устроил стрельбу во дворе подмосковного ЖК «Измайловский лес» в Балашихе и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «МК: срочные новости». Полиция задержала хулигана на месте.
На кадрах россиянин, стоя на парковке возле многоквартирного дома, производит выстрел в воздух из предмета, похожего на пистолет. По всему двору в этот момент раздается характерный громкий звук.
По данным подмосковной полиции, изначально словесный конфликт произошел между двумя мужчинами и неизвестными гражданами. В какой-то момент он перерос в драку, во время которой один из участников произвел выстрелы. В результате пострадал один человек, которого доставили в больницу. На данный момент производится установление и задержание всех участников конфликта.
Ранее сообщалось, что жителя подмосковного Подольска госпитализировали после конфликта с вооруженным знакомым, устроившим стрельбу в многоквартирном доме.