Мужчина устроил стрельбу в подмосковном дворе и попал на видео

На кадрах россиянин, стоя на парковке возле многоквартирного дома, производит выстрел в воздух из предмета, похожего на пистолет. По всему двору в этот момент раздается характерный громкий звук.

По данным подмосковной полиции, изначально словесный конфликт произошел между двумя мужчинами и неизвестными гражданами. В какой-то момент он перерос в драку, во время которой один из участников произвел выстрелы. В результате пострадал один человек, которого доставили в больницу. На данный момент производится установление и задержание всех участников конфликта.

Ранее сообщалось, что жителя подмосковного Подольска госпитализировали после конфликта с вооруженным знакомым, устроившим стрельбу в многоквартирном доме.