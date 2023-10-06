Молодые люди устроили шашлычную на балконе в Москве и попали на видео

Несколько жителей Москвы устроили жарку шашлыка на балконе квартиры многоэтажного дома в районе Южное Бутово. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Парни просто жарят шашлыки на балконе в ЖК "Новое Бутово". Говорят, что делают они это не первый раз», — пояснили администраторы сообщества.