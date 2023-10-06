Люди
02:20, 06 октября 2023
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Молодые люди устроили шашлычную на балконе в Москве и попали на видео

Москвичи устроили жарку шашлыка на балконе квартиры многоэтажки.

Молодые люди устроили шашлычную на балконе в Москве и попали на видео

Несколько жителей Москвы устроили жарку шашлыка на балконе квартиры многоэтажного дома в районе Южное Бутово. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Парни просто жарят шашлыки на балконе в ЖК "Новое Бутово". Говорят, что делают они это не первый раз», — пояснили администраторы сообщества.

На кадрах на балконе молодые люди стоят вокруг яркого пламени. Увиденное возмутило пользователей сети.

«Это случайно не из коз?», «Из-за одних дегенератов может пострадать несколько этажей», «Да, это уже совсем не смешно», «Лучше бы полицию вызвали и пожарку», «Обыкновенное наглое быдло», — прокомментировали юзеры.

Ранее в Москве козлы устроили горку из автомобиля и попали на видео. Пользователи сети предложили сделать из них шашлык.