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21:16, 18 декабря 2022
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Ляйсан Утяшева рассказала о новогодних традициях в их с Павлом Волей семье

Ляйсан Утяшева рассказала о новогодних традициях в их с Павлом Волей семье
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О новогодних традициях в их с шоуменом Павлом Волей семье рассказала «МК.RU» экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Новый год — семейный праздник, поэтому мы встречаем его дома. Праздничным столом непременно занимаемся вместе с супругом и детьми. В такие минуты возникает какое-то чудесное ощущение: будто мне снова десять лет, и я готовлю угощение наравне со старшими. Это сказочное, ни с чем не сравнимое чувство», — поделилась знаменитость.

Утяшева добавила, что до наступления Нового года в их дом обязательно придет Дед Мороз и вручит детям подарки. «Какие именно? Никто пока не знает — Роберт и София еще не написали письма зимнему волшебнику», — сказала она.

Отвечая на вопрос о самом запомнившемся подарке от Павла Воли, телеведущая отметила, что муж ее балует, часто делает сюрпризы, но выделять что-то конкретное она не хочет. «Паша и есть мой главный подарок в жизни», — подчеркнула Утяшева.

Ранее важность соблюдения личных новогодних традиций для взрослых объяснила врач-психотерапевт Полина Свечникова. «Не стоит думать, что Новый год с возрастом теряет свое значение, остается исключительно в детстве», — заявила она.

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