Ляйсан Утяшева поделилась рецептом «полезного» оливье

Рецептом «полезного» салата оливье поделилась в своем Telegram-канале известная спортсменка и телеведущая, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. По ее мнению, популярное новогоднее блюдо незаслуженно попало в стоп-лист многих диетологов, ведь некоторые ингредиенты в нем можно заменить на менее вредные.

«На праздники, конечно, можно все и в любых количествах, но потом бывает тяжело. Мне это не нравится, поэтому я стараюсь делать облегченные версии блюд. Взять тот же оливье. По ингредиентам — ничего "криминального": картофель, морковь, яйца, горошек, огурцы, лук… Из мяса я беру индейку, она наиболее низкокалорийная, а заправляю оливковым маслом — по крайней мере те полтазика, что собираюсь съесть сама», — рассказала Утяшева.

Так как остальные члены семьи спортсменки предпочитают оливье с майонезом, для них она сама готовит эту заправку — смешивает оливковое масло, яйца, горчицу и лимон. «По калориям, конечно, будет "мощнее", чем просто масло, но зато без вредных "ешек" и прочих добавок», — объяснила Утяшева отказ от майонеза покупного.

Ранее секрет настоящего оливье раскрыл популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. Он предпочитает не отваривать овощи для салата, а запекать.