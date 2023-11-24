Вокалистка популярной рок-группы вспомнила свой самый ужасный концерт

Свой самый ужасный концерт назвала в беседе с «Мослентой» вокалистка популярной рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова.

«Но самый жуткий концерт был во Владивостоке. Тогда у нас был другой директор, и он проверял меня на прочность — 17 или 18 концертов подряд, разные часовые пояса, разница температур», — сказала артистка.

Она вспомнила, что тогда в городе было холодно и ветрено. Перед выступлением у Вагаповой пропал голос прямо на сцене. Вместо нее начала петь ее группа.

Ранее солистка известной рок-группы вспомнила первые впечатления от Москвы.