12:14, 24 ноября 2023
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Вокалистка популярной рок-группы вспомнила свой самый ужасный концерт
Вокалистка «Мураками» Вагапова назвала самым жутким концерт во Владивостоке.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Свой самый ужасный концерт назвала в беседе с «Мослентой» вокалистка популярной рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова.
«Но самый жуткий концерт был во Владивостоке. Тогда у нас был другой директор, и он проверял меня на прочность — 17 или 18 концертов подряд, разные часовые пояса, разница температур», — сказала артистка.
Она вспомнила, что тогда в городе было холодно и ветрено. Перед выступлением у Вагаповой пропал голос прямо на сцене. Вместо нее начала петь ее группа.
Ранее солистка известной рок-группы вспомнила первые впечатления от Москвы.