Москвичи с ребенком пропали на реке в Астраханской области

Московская семья с 12-летним ребенком на катере пропала в Камызякском районе Астраханской области, сообщили «Вести.ру».

По имеющейся информации, москвичи решили отправиться по реке на катере из Астрахани в поселок Станья, где располагается база отдыха. Последний раз они выходили на связь недалеко от туристической базы «Капитан», после этого до супругов никто дозвониться не смог. На их поиски отправили отряд спасателей из шести человек.

Ранее стало известно, что группа из четырех туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии.