Впавшим в кому во время пластики пациентом в Москве оказался 76-летний мужчина

Пациентом одной из московских клиник, который пережил клиническую смерть во время подтяжки лица, оказался 76-летний пенсионер. У мужчины перед операцией случился приступ аритмии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену мужчины.

Женщина объяснила, что ее супруг планово пошел на подтяжку. Предыдущие вмешательства проходили без последствия для здоровья, добавила она.

В клинике поделились, что пациент жив, однако о состоянии рассказать не смогли.

О том, что в Москве пациент медцентра Seline в Большом Кондратьевском переулке впал в кому во время операции на лице, стало известно ранее 18 июня. По изначальной информации, пациентом была женщина, однако позднее данные были уточнены.