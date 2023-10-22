Мастер боевых искусств раскрыл причину уйти жить в лес на три года
Мастер боевых искусств Михневич заявил о важности долгосрочного уединения.
О важности долгосрочного уединения заявил в разговоре с «Мослентой» мастер боевых искусств Игорь Михневич. Сам он прожил в лесу три года в 1990-е.
«Мне нужно было тренироваться, медитировать. В какой-то момент все, кто по-настоящему серьезно занимается боевыми искусствами, так поступают», — объяснил Михневич.
Это было еще до его переезда из Минска в Москву. Рядом с белорусской столицей был заброшенный аэродром, на территории которого стояли небольшие домики.
В каждом из них — буржуйка. В общем, там можно было жить. И вот, мне 23 года, я — там
«Помню, я тогда часто медитировал ночами. Садился вечером и сидел до самого утра. Вообще не спал», — рассказал собеседник «Мосленты».
И все же иногда Михневич оттуда выбирался — например, ходил за продуктами, но после этого неизменно возвращался обратно и продолжал много тренироваться.
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