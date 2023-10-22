Мастер боевых искусств раскрыл причину уйти жить в лес на три года

О важности долгосрочного уединения заявил в разговоре с «Мослентой» мастер боевых искусств Игорь Михневич. Сам он прожил в лесу три года в 1990-е.

«Мне нужно было тренироваться, медитировать. В какой-то момент все, кто по-настоящему серьезно занимается боевыми искусствами, так поступают», — объяснил Михневич.

Это было еще до его переезда из Минска в Москву. Рядом с белорусской столицей был заброшенный аэродром, на территории которого стояли небольшие домики.