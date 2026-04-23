В МФЦ «воскресили» жительницу Подмосковья

В МФЦ Московской области отреагировали на историю с местной жительницей, продолжавшей платить налоги и числящейся при этом умершей. По данным Telegram-канала издания Baza, в учреждении провели проверку и выяснили, что женщина попала в списки погибших по ошибке еще в 2024 году.

В отделении многофункционального центра объяснили, что профиль жительницы Подмосковья оказался заблокирован, потому что ее страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ошибочно указали вместо документа умершего.

Уточняется, что в систему уже внесли корректировку, и женщину «воскресили».

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья пришла в МФЦ оформлять сертификат на «Госключ», но женщине не смогли оказать услугу из-за того, что в базах данных учреждения она числилась умершей.