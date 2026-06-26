В Минздраве назвали самый распространенный в мире вид рака

Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн рассказал, какой вид рака является наиболее распространенным. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Каприн назвал рак кожи самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. Он добавил, что у женщин нередко встречается рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы.

«При этом и у мужчин, и у женщин в число наиболее распространенных злокачественных новообразований входит также колоректальный рак, который занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 июня, жители Подмосковья старше 18 лет в рамках дня открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи смогут пройти бесплатное обследование. Для участия нужно взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований.