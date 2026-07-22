Ребенок бесследно пропал в Московской области

Сотрудники полиции, кинологи и волонтеры на протяжении уже трех суток ищут в Московской области бесследно пропавшую 13-летнюю Василису. Как пишет Telegram-канал Shot, девочка 19 июля сказала родственникам, что потеряла на улице кольцо и пойдет его искать.

Ребенок должен был сразу вернуться домой в СНТ «Биоприбор» недалеко от города Пущино в Подмосковье, но так и не пришла. Мама Василисы сразу же обратилась в полицию, а к утру ее искали уже все неравнодушные местные жители и волонтеры.

Есть информация, что собака взяла след девочки и привела к дороге, где были обнаружены следы остановки автомобиля. Но точной информации об этом нет.

Волонтеры за эти дни обследовали уже более 100 километров. Поиски девочки продолжаются.

Девочка была одета в черные кофту, джинсы и кроссовки. Рост ее 146 сантиметров, глаза карие, а волосы русые.

Ранее житель Подмосковья заблудился в лесу под Шатурой и провел пять суток без еды и воды.