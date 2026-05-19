В московском аэропорту пресекли контрабанду монет XIX века

В московском аэропорту Домодедово была пресечена контрабанда монет, отчеканенных в XIX веке. Об этом говорится на сайте Домодедовской таможни.

Уточняется, что старинные денежные знаки из Туркменистана в Россию пытался ввезти 27-летний гражданин. Во время прохода «зеленого» коридора его остановили для контроля. При досмотре чемодана инспекторы обнаружили 24 монеты из белого металла. Экспертиза установила, что 19 из них относятся к культурным ценностям. Причем некоторые были отчеканены более 200 лет назад в Российской империи.

Мужчина рассказал, что монеты достались ему по наследству, о необходимости предоставления разрешительных документов и заполнения декларации он не знал. В результате в отношении россиянина возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 («Недекларирование товаров») КоАП РФ. Все изъятые монеты были обращены в федеральную собственность и переданы в Министерство культуры России.

