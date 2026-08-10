В московском проекте «Перезвони сам» назвали главный инструмент мошенников

Телефонный звонок остается главным оружием мошенников, позволяющим воздействовать на человека «живым» голосом, давить на эмоции и создавать иллюзию срочности. Об этом РИА Новости рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» московского департамента информационных технологий Валентина Шилина.

«Для современного злоумышленника хорош любой канал связи, который открывает дверь к его жертве. Мы фиксируем несколько основных направлений. Телефонные звонки - наиболее эффективный инструмент, позволяющий воздействовать на человека "живым" голосом, давить на эмоции и создавать иллюзию срочности. При всей технологичности современных способов обмана, телефонный звонок по-прежнему остается главным оружием», - рассказала Шилина.

По ее словам, мессенджеры также пользуются популярностью у мошенников - в них аферисты активно действуют по схожим сценариям, отправляя пугающие или, наоборот, заманчивые сообщения.

«На электронную почту чаще приходят массовые рассылки фишинговых писем от имени государственных структур, городских порталов и сервисов, не исключены и выгодные предложения якобы от магазинов и маркетплейсов», - добавила она.