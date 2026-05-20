В Москве арестовали угрожавшего ножом полицейским мужчину

Мещанский суд Москвы арестовал мужчину, угрожавшего ножом полицейским, об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судов.

Отмечается, что Артур Хайруллин арестован до 18 июля. Он обвиняется по статье 317 УК РФ в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По версии следствия, 18 мая мужчина нарушил общественный порядок в Рязанском переулке. На просьбу полицейских прекратить хулиган достал нож и начал угрожать, а также нанес телесные повреждения одному из сотрудников.

