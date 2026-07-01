В Москве еще три школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Еще три московские школьницы получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выпускницы получили максимальные баллы по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. По словам Раковой, такой результат в одном субъекте страны — уникальный за всю историю ЕГЭ.

«Это пример таланта, упорства и большой работы. И конечно, за успехом стоят учителя, поддержка родителей, которые помогли раскрыть этот потенциал. Подобные рекорды на экзамене перестают быть единичными», — отметила она.

Ранее школьник из Подмосковья впервые в истории региона набрал 400 баллов на ЕГЭ.